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Полицейские Казани задержали мужчину, который залез в магазин и украл наличные
В Казани задержали мужчину, который проник в торговый павильон и похитил наличные. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.
Как удалось выяснить, в начале июля 50-летний мужчина через приоткрытое окно проник в торговый павильон, расположенный в Московском районе. После этого он похитил 7 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.
Правоохранителям удалось задержать мужчину. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
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