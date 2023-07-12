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Новости Татарстана и Казани
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Полицейские Казани задержали мужчину, который на улице ограбил женщину на 95 тысяч
Сотрудники полиции Казани по горячим следам раскрыли преступление, сообщают в пресс-службе Управления МВД России по Казани.
По предварительной информации, в Авиастроительном районе на улице Айдарова неизвестный мужчина сорвал с шеи женщины золотую цепочку и выхватил из рук смартфон. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 95 тысяч рублей.
Через полчаса правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый уроженец Самары. Свою вину мужчина полностью признал. Похищенное изъято.
В настоящее время возбуждено уголовное дело об ограблении, злоумышленник заключен под стражу.
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