Полицейские в Казани задержали курьера с 19 кг наркотиков

В Казани сотрудники ГИБДД вместе с оперативниками УФСБ России по РТ остановили автомобиль, за рулем которого был 29-летний житель Уфы, для проверки документов. Во время общения с полицейскими мужчина сильно нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть машину и водителя.

В салоне и багажнике авто обнаружили 19 пакетов с веществом светлого цвета. Еще часть удалось найти в сумке мужчины. Согласно исследованию, изъятое вещество является наркотиком: мефедроном массой 12 кг и гашишем – 7 кг.

Мужчина рассказал, что является курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Он забрал психотропные вещества в Санкт-Петербурге и вез их в Уфу, чтобы там сделать закладки.

Молодой человек отказался от медосвидетельствования на наркотики, в связи с чем на него возбудили административное дело. Сейчас он находится под стражей. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».