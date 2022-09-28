Полицейские Казани задержали курьера мошенников, которые обманывали пенсионеров

Казанские полицейские по горячим следам задержали 29-летнего жителя Лаишевского района, которого подозревают в серии мошенничеств. Он работал курьером мошенников, которые обманывали жителей Казани.

Ранее в городскую полицию обратились три пожилых женщины, которые стали жертвами аферистов: они рассказали, что мошенники звонили им и сообщали, что их родственники попали в ДТП. Поверив незнакомцам, женщины лишились в общей сложности около 360 тысяч рублей. Они собирали необходимую сумму и передавали подъехавшему курьеру.

Фото: УМВД России по Казани

Полицейские установили личность курьера и задержали его. Молодой человек во всем сознался. Сейчас оперативники проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.