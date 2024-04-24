Полицейские Казани выясняют обстоятельства жестокого избиения девушки

Накануне в местных телеграм-каналах появились видеозаписи избиения девушки в Казани. На опубликованных кадрах видно, как мужчина избивает и волочит за волосы девушку. Дойдя до подъезда, он начинает давить пострадавшую железной дверью подъезда.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД по Казани, в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего во дворе дома по улице Дубравная.

«Устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего», – указали в ведомстве.