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Полицейские Казани выясняют обстоятельства жестокого избиения девушки
Накануне в местных телеграм-каналах появились видеозаписи избиения девушки в Казани. На опубликованных кадрах видно, как мужчина избивает и волочит за волосы девушку. Дойдя до подъезда, он начинает давить пострадавшую железной дверью подъезда.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД по Казани, в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего во дворе дома по улице Дубравная.
«Устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства произошедшего», – указали в ведомстве.
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