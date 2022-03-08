Полицейские Казани вернули ветерану войны 100 тысяч, которые у нее украли мошенники

В полицию Казани обратилась 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны: она сообщила, что стала жертвой мошенников и передала им 100 тысяч рублей, поверив, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек.

Стражи порядка в скором времени установили личность преступника – им оказался 18-летний казанец, который непосредственно забирал деньги у пожилой женщины. Выяснилось, что он откликнулся на объявление о высоком заработке, его «работодатель» сообщал ему, куда нужно выезжать, как представляться и какие суммы денег забирать.

Его задержали, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», свою вину молодой человек полностью признал.

Фото: УМВД России по Казани

В канун Международного женского дня сотрудники полиции вернули пожилой женщины украденные у неё деньги. Ветеран войны, в свою очередь, поблагодарила полицейских за оказанную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.