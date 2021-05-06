Полицейские Казани устроили парад у дома 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции вместе с представителями администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов провели парад у дома 101-летнего ветерана Гафията Акберова. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Гафият Самикович был призван в ряды Красной Армии в 1941 году, до сентября 1945 года воевал на Северо-Западном, Ленинградском, 2-м Прибалтийском и Дальневосточном фронтах.

С 1947 по 1971 годы служил в органах внутренних дел, на пенсию вышел с должности помощника инструктора профилактики МВД ТатАССР.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Гафият Акберов награжден Орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами и медалями.

С поздравительной речью сегодня выступил начальник УМВД России по Казани Александр Мищихин.

«На Вашу долю выпали нелегкие времена, серьезные трудности и испытания, которые вы с честью и достоинством преодолели, не щадя своих сил. Благодаря Вам сегодня мы все вместе радуемся мирному небу», – обратился к ветерану Александр Мищихин.

Он поблагодарил Гафията Акберова за его подвиги, за Великую Победу и пожелал ему здоровья, бодрости духа и бесконечной заботы родных и близких.

Парад также сопровождался концертными номерами в исполнении детских творческих коллективов Казани, праздничными песнями военных лет и танцами.