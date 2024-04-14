Полицейские Казани устроили облаву на подростков, которые нарушают комендантский час

Накануне на центральной улице Баумана в Казани полицейские провели профилактические мероприятия с несовершеннолетними.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, сотрудники ПДН рассказали подросткам о правилах безопасного поведения в дни летних каникул, а также напомнили о том, что после 22.00 им нельзя находится в общественных местах без сопровождения взрослых.

В результате рейда в отношении нескольких родителей были составлены административные материалы.

Без внимания сотрудников полиции не остались и взрослые нарушители общественного порядка. В отношении ряда казанцев были составлены материалы по статье «Мелкое хулиганство».

В ведомстве отметили, что с 15 по 21 апреля в Казани пройдет широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Целью рейда является пресечение попыток вовлечения подростков в деструктивную деятельность, а также популяризация здорового образа жизни.