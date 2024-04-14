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Полицейские Казани устроили облаву на подростков, которые нарушают комендантский час
Накануне на центральной улице Баумана в Казани полицейские провели профилактические мероприятия с несовершеннолетними.
Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, сотрудники ПДН рассказали подросткам о правилах безопасного поведения в дни летних каникул, а также напомнили о том, что после 22.00 им нельзя находится в общественных местах без сопровождения взрослых.
В результате рейда в отношении нескольких родителей были составлены административные материалы.
Без внимания сотрудников полиции не остались и взрослые нарушители общественного порядка. В отношении ряда казанцев были составлены материалы по статье «Мелкое хулиганство».
В ведомстве отметили, что с 15 по 21 апреля в Казани пройдет широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Целью рейда является пресечение попыток вовлечения подростков в деструктивную деятельность, а также популяризация здорового образа жизни.
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