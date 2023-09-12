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Руc Тат
Происшествия 12 сентября 2023 16:30

Полицейские Казани составили протоколы на родителей детей, избивших 4-летнего мальчика

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Полицейские Казани составили протоколы на родителей несовершеннолетних, которые во дворе одного из казанских домов избили 4-летнего мальчика. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД России по Казани.

Напомним, сегодня в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что во дворе ЖК «Беседа» двое мальчиков бьют ногами по голове сверстника. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как двое маленьких мальчиков бьют третьего ногами по голове. В свою очередь рядом с ним стоит еще один ребенок, который наблюдает за происходящим. По словам местных жителей, это уже не первый случай насилия со стороны ребят.

Прибывшие на место полицейские установили, что между двумя несовершеннолетними братьями и пострадавшим возник конфликт, в результате которого ребята 6-ти и 5-ти лет нанесли удары 4-летнему мальчику.

В ведомстве отметили, что в настоящее время составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

#избили #Казань
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