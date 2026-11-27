Видео личного досмотра 22-летнего иностранца опубликовало УМВД России по Казани. Полицейские застали молодого человека за оборудованием тайника с наркотиками в одном из СНТ Советского района. Стражи порядка сняли с мигранта носки, обнаружив в них 24 свертка с запрещенным веществом.

Экспертиза установила, что в свертках находился мефедрон общей массой около 60 граммов. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Задержанного заключили под стражу.

