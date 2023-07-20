Полицейские Казани рассказали сотрудникам клиники КФУ об уловках мошенников

Сегодня Общественный совет при УМВД России по Казани совместно с полицейскими рассказали сотрудникам Университетской клиники КФУ о том, как обезопасить себя от действий мошенников.

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по Казани

К собравшимся обратилась старший инспектор отдела УМВД России по Казани Лариса Сенченко. Она сообщила, что требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана.

Старший инспектор отметила, что мошенники просят в основном передать сбережения через курьера. В подобных ситуациях полицейские настоятельно рекомендуют прервать разговор и связаться со своими родственниками.

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по Казани

В свою очередь член Общественного совета Станислав Голубев рассказал об участившихся случаях мошенничеств под предлогом обезопасить банковский счет.

«Необходимо в обязательном порядке перепроверять всю информацию, поступающую вам от третьих лиц, не выполнять команды по переводу денег на неизвестные счета», – сказал он.

Также Голубев отметил, что нередки случаи обмана связанные с предложениями трудоустройства на удаленке, покупка и продажа товаров на сайтах бесплатных объявлений.

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по Казани

На мероприятии участники задавали полицейским интересующие их вопросы и получили на них компетентные ответы.

В завершении встречи полицейские поблагодарили всех присутствующих за проявленную активную гражданскую позицию и попросили каждого помнить о правилах личной безопасности.

В ведомстве напомнили, чтобы не стать жертвой преступления, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц.

Если Вы стали жертвой преступления – незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 102 или 112.

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по Казани