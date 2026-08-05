Полицейские Казани провели зарядку для школьников

Сотрудники УМВД России по Казани Казани совместно с Общественным советом провели яркое спортивное мероприятие для ребят, отдыхающих в летнем лагере – в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские показали детям простые, но эффективные упражнения для поддержания хорошей физической формы. Ребята повторяли за ними движения, стараясь не отставать.

Кроме того, школьникам напомнили о правилах безопасности на водоемах, на дороге и в общественных местах. Им также посоветовали не вступать в контакт с незнакомцами, быть внимательными при использовании интернета.