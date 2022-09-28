Полицейские Казани провели футбольный турнир в память о погибших коллегах

фото: пресс-служба УМВД России по Казани

В Казани прошел турнир по футболу «Памяти Залялютдинова Марата и Сабирзянова Эдуарда»между сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Казани.



Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Соревнования, в которых приняли участие 8 командир, прошли с 19 по 28 сентября.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Первое место заняла команда полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани. Серебро соревнований получили Сотрудники отдела полиции на метрополитене УМВД России по Казани. На третью ступень пьедестала поднялась сборная команда УМВД России по Казани.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Все команды-призеры получили дипломы, а победителям вручили переходящий кубкок.