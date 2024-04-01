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Студентам КГЭУ рассказали о работе полицейских
Студенты Казанского государственного энергетического института ознакомились с профессией полицейского, посетив подразделение полиции УМВД по Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
В начале экскурсии заместитель командира Ильнур Абдулхаков ознакомил студентов с историей подразделения, рассказал о целях и задачах. Полицейский подчеркнул, что молодых людей с активной гражданской позицией всегда ждут в батальоне патрульно-постовой службы.
Стражи порядка продемонстрировали учащимся каски, наручники, резиновые палки, бронежилеты, пистолеты, автоматы и другие образцы специальных средств и огнестрельного оружия, состоящих на вооружении полиции. Студенты смогли потрогать, а также примерить реквизиты.
Самым зрелищным для студентов стало посещение конюшни. Желающие прокатились на лошади под четким руководством полицейского-кавалериста.
Ребята выразили огромную благодарность полицейским за познавательную встречу и возможность познакомиться с профессией. Полицейские, в свою очередь, ответили на все интересующие студентов вопросы и пожелали ребятам успехов в учебе.
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