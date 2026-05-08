Полицейские Казани поздравили ветерана войны с 81-й годовщиной Победы

Полицейские Казани вместе с Общественным советом поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мурахтанова с 81-й годовщиной Победы.

Иван Мурахтанов был призван в декабре 1944 года и проходил службу в составе запасного полка, находившегося на территории Марийской АССР. После окончания войны он охранял пороховой завод в Казани.

«От имени Управления МВД России по г. Казани хочу выразить вам глубокую благодарность и признательность за ваш вклад в победу. Ваш подвиг и самоотверженность в годы испытаний – это пример мужества и патриотизма для всех нас», – рассказал начальник Управления МВД России по Казани, полковник полиции Ринат Габитов.

Представитель Общественного совета Ляйля Гарифуллина также высказала свое восхищение ветераном и его женой.

«Вы сумели создать крепкую семью и воспитать двоих сыновей, сохранив тепло домашнего очага на долгие годы. Низкий вам поклон! Желаем крепкого здоровья и благополучия!» – сказала она.