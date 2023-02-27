Полицейские Казани поставили рекорд по числу направленных в суды уголовных дел

В 2022 году в Казани было совершено свыше 23,2 тыс. преступлений, что незначительно превышает показатель 2021 года. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 5,5% до 7,1 тыс. Об этом сообщил начальник УМВД России и Казани Надир Закиров на заседании Казгордумы.

«Общее число регистрируемых преступлений осталось на уровне прошлого года, прирост составил всего 1% и в основном за счет инициативно выявленных преступлений превентивного характера и в сфере незаконного оборота наркотиков. Эффективность деятельности казанской полиции способствовала сокращению числа тяжких и особо тяжких преступлений, грабежей, мошенничеств, краж. Направлены в суды уголовные дела более чем по 9 тыс. преступлениям и эти результаты превышают итоги не только 2021 года, но и предыдущих пяти лет. Общая раскрываемость повысилась и без малого составила 40%», – сказал Закиров.

По его словам, в 2022 году в Казани было совершено 59 убийств и 123 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Результативность работы по раскрытию этой категории составила 90,9% и 99,1% соответственно. Кроме этого в Казани снизилось число грабежей с 230 до 216, количество разбойных нападений осталось на прежнем уровне – 44.

«Благодаря программам “Безопасный город” и “Безопасный двор” в городе работают более 30 тыс. видеокамер, с использованием которых в прошедшем году было выявлено и раскрыто более 1 тыс. преступлений и более 900 административных правонарушений. Городская сеть видеонаблюдения активно используется полицией для профилактики преступности в общественных местах», – уточнил Закиров.