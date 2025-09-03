Полицейские Казани помогли многодетной маме собрать детей в школу

В Казани полицейские помогли многодетной маме собрать детей в школу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Стражи порядка передали третьекласснице Алисе комплект необходимых школьных принадлежностей и поздравили с началом нового учебного года. Особую радость визит вызвал у шестилетнего Жени, который пока не ходит в школу, но с большим интересом изучал содержимое подарочного набора сестры. Специально для него сотрудники полиции принесли в подарок букварь и игрушечную машинку. Женя поделился желанием в будущем стать полицейским. Многодетная мать поблагодарила полицейских за оказанную помощь.

Фото: УМВД России по Казани

Кроме того, полицейские помогли женщине, которая одна воспитывает девятилетнюю Милену. Они приобрели для девочки все необходимое для учебы, но особенно девочка обрадовалась новой школьной форме. Инспектор по делам несовершеннолетних Софья Бабаева пожелала девочке успехов в учебе. Мама Милены выразила огромную признательность сотрудникам полиции.