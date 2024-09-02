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Полицейские Казани поймали подростков, устроивших потасовку у хоккейной коробки
В Казани полицейские поймали нескольких подростков, устроивших потасовку на Ломжинской. Информацию «Татар-информу» сообщили в УМВД Казани.
Выяснилось, что в одном из дворов Советского района рядом с хоккейной коробкой группа несовершеннолетних устроила потасовку.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Часть правонарушителей доставлена в отдел полиции.
«В настоящее время полиция устанавливает всех участников конфликта. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – заявили в ведомстве.
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