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Происшествия 2 сентября 2024 20:51

Полицейские Казани поймали подростков, устроивших потасовку у хоккейной коробки

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В Казани полицейские поймали нескольких подростков, устроивших потасовку на Ломжинской. Информацию «Татар-информу» сообщили в УМВД Казани.

Выяснилось, что в одном из дворов Советского района рядом с хоккейной коробкой группа несовершеннолетних устроила потасовку.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Часть правонарушителей доставлена в отдел полиции.

«В настоящее время полиция устанавливает всех участников конфликта. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – заявили в ведомстве.

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