Полицейские Казани поймали двух иностранцев, которых подозревают в аферах на полмиллиона

Как установили стражи порядка, в октябре 25-летний казанец обратился за помощью в одном из мессенджеров – ему нужно было перевести деньги своим родственникам. Свою помощь предложил 22-летний молодой человек.

Фото: УМВД России по Казани

Казанец перевел ему деньги на карту, однако до его родственников они так и не дошли. Тогда он обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых злоумышленников в одном из казанских кафе. Общий ущерб оценивается в полмиллиона рублей.

Фото: УМВД России по Казани

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанные признали свою вину и сознались в содеянном. Расследование дела продолжается, полицейские устанавливают аналогичные возможные преступления молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.