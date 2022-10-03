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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  10:44
Павел Климчак

Полицейские Казани поймали афериста, кинувшего клиентов с продажей запчастей на 500 тысяч

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Накануне сотрудники полиции из Казани, выехав в служебную командировку в Москву, задержали там 33-летнего уроженца Саратова, который подозревается в серии мошенничеств.

Как установили полицейские, в апреле этого года мужчина размещал в интернете объявления о продаже автозапчастей. На предложение откликнулись 27 человек со всей страны. Они оплачивали товар, но посылок не дожидались. В связи с этим они обратились в полицию.

Общий ущерб от действий мужчины оценивается в полмиллиона рублей. На него возбудили уголовное дело за мошенничество. Свою вину задержанный признал, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#Мошенничество
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