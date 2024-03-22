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Полицейские Казани поговорили о вреде наркотиков с учащимися радиомеханического колледжа
В рамках образовательной инициативы полиция Казани провела встречу со студентами местного радиомеханического колледжа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Это мероприятие является частью федеральной кампании «Сообщи, где торгуют смертью», нацеленной на борьбу с наркотиками.
В процессе встречи Вероника Ветошкина, старший инспектор отдела по контролю за оборотом наркотиков, провела лекцию о последствиях незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, а также об ответственности за такие преступления. Студенты активно участвовали, задавая вопросы, и выразили благодарность за информативную презентацию и видео о вреде наркотиков.
С 18 по 29 марта в Казани проходит первый этап всероссийской акции, направленной на привлечение внимания общественности к проблеме наркотрафика.
МВД России по городу Казани призывает граждан сообщать о любых случаях продажи наркотиков или их неправомерного потребления по следующим номерам: (843) 291-48-21, 291-20-02, а также 02 (102 с мобильного) и 052 для анонимных сообщений.
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