Полицейские Казани подарили школьную форму девочке из семьи, попавшей в трудную ситуацию

В преддверии Дня знаний казанские полицейские вместе с представителями Общественного совета при УМВД России по Казани навестили девочку из семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, чтобы вручить ей школьную форму и канцелярские принадлежности.

Фото: УМВД России по Казани

Девочка перейдет во второй класс, подарки стали приятным сюрпризом для нее. Она сразу же примерила школьную форму, а канцелярские товары бережно убрала на свой рабочий стол. За оказанную помощь мама и бабушка выразили огромную благодарность сотрудникам полиции.

Фото: УМВД России по Казани

По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних ОП «Савиново» Алсу Тухтаевой, эта акция необходима и призвана помогать подготовиться к школе детям из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Представитель совета Ринат Хуснутдинов пожелал школьнице успехов в новом учебном году и хороших оценок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.