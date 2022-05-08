Полицейские Казани организовали концерт для ветерана Великой Отечественной войны

В канун празднования 77-й годовщины Победы полицейские Казани поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Ивана Мурахтанова.

Ивана Петровича призвали в ряды Красной Армии в декабре 1944-го года, после окончания войны его направили в Казань, где он осуществлял охрану порохового завода.

Фото: УМВД России по Казани

С поздравительной речью выступил начальник УМВД России по Казани Александр Мищихин.

«На Вашу долю выпали нелегкие времена, серьезные трудности и испытания, которые вы с честью и достоинством преодолели, не щадя своих сил. Благодаря Вам сегодня мы все вместе радуемся мирному небу», – обратился со словами признательности к ветерану полковник полиции Александр Мищихин.

После этого детские творческие коллективы Казани исполнили концертные номера для Ивана Петровича. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.