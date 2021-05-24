Полицейские Казани нашли девушку, которая сбила ребенка на электросамокате и скрылась

Полицейские Казани установили личность девушки, которая сбила на электросамокате маленького ребенка. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в субботу на улице Ахунова девушка сбила двухлетнего ребенка на электросамокате, после чего скрылась. Малыш получил сотрясение мозга и перелом ноги.

Сотрудники полиции в короткие сроки нашли виновницу и допросили ее. 21-летняя девушка объяснила, что после случившегося она обернулась назад, увидела, что ребенок встал с земли, и подумала, что с ним все в порядке. Поэтому она уехала.

Весь собранный материал по данному случаю скоро отправят в следственный отдел по Приволжскому району Казани для дальнейшего рассмотрения.