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Происшествия 18 ноября 2024 12:13

Полицейские изъяли почти 3 тысячи литров нелегального алкоголя со склада в Челнах

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В Набережных Челнах полицейские изъяли почти три тысячи литров нелегального алкоголя со склада.

Во время обыска полицейские нашли склад, с которого отгружался алкоголь. Там нашли и изъяли 469 коробок с алкоголем.

Так же полицейские нашли еще 116 коробок с алкоголем, который развозили другим местным жителям Челнов.

В одной из машин нашли и изъяли еще 111 коробок, в каждой из которых было по 40-50 флаконов алкоголя.

Общий объем изъятого алкоголя - 2845 литров.

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