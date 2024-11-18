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Полицейские изъяли почти 3 тысячи литров нелегального алкоголя со склада в Челнах
В Набережных Челнах полицейские изъяли почти три тысячи литров нелегального алкоголя со склада.
Во время обыска полицейские нашли склад, с которого отгружался алкоголь. Там нашли и изъяли 469 коробок с алкоголем.
Так же полицейские нашли еще 116 коробок с алкоголем, который развозили другим местным жителям Челнов.
В одной из машин нашли и изъяли еще 111 коробок, в каждой из которых было по 40-50 флаконов алкоголя.
Общий объем изъятого алкоголя - 2845 литров.
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