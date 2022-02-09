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Происшествия
9 февраля 2022  13:37
Павел Климчак

Полицейские изъяли документы из Ледового дворца Набережных Челнов

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Накануне сотрудники отдела экономической полиции Челнов нагрянули в Ледовый дворец Автограда. Правоохранителям, как стало известно агентству, потребовалось изучить документы по техническому состоянию дворца.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, визит полицейских в Ледовый дворец связан с возбужденным еще в декабре прошлого года уголовным делом по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В самом Ледовом дворце корреспонденту агентства отказались комментировать произошедшее.

#ледовый дворец #Набережные Челны #злоупотребление должностными полномочиями
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