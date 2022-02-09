Полицейские изъяли документы из Ледового дворца Набережных Челнов

Накануне сотрудники отдела экономической полиции Челнов нагрянули в Ледовый дворец Автограда. Правоохранителям, как стало известно агентству, потребовалось изучить документы по техническому состоянию дворца.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, визит полицейских в Ледовый дворец связан с возбужденным еще в декабре прошлого года уголовным делом по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В самом Ледовом дворце корреспонденту агентства отказались комментировать произошедшее.