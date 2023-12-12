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Полицейские изъяли 68 тысяч литров опасной незамерзайки из казанского магазина
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в Татарстане группа лиц занималась производством и торговлей стеклоомывающей жидкостью, в состав которой входил опасный для жизни метиловый спирт, сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что магазин и склады одной из казанских организаций, использовались для хранения незамерзайки и ее продажи. Там правоохранители нашли и изъяли 68 тысяч литров опасной продукции.
В данный момент они направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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