Полицейские изъяли 68 тысяч литров опасной незамерзайки из казанского магазина

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в Татарстане группа лиц занималась производством и торговлей стеклоомывающей жидкостью, в состав которой входил опасный для жизни метиловый спирт, сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что магазин и склады одной из казанских организаций, использовались для хранения незамерзайки и ее продажи. Там правоохранители нашли и изъяли 68 тысяч литров опасной продукции.

В данный момент они направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.