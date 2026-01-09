Полицейские исполнили желание мальчика, мечтавшего побывать в кинологическом центре

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Сегодня сбылась мечта Искандера – маленького мальчика, который хотел познакомиться с работой полицейских-кинологов и ощутить себя настоящим героем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В канун Нового года он написал письмо Деду Морозу с просьбой побывать в кинологическом центре Управления МВД России по Казани и увидеть, как дрессируют служебных собак.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

Сотрудники полиции совместно с благотворительным фондом «Добрая Казань» в рамках акции «Ёлка желаний» организовали для Искандера экскурсию. В центре его встретил начальник кинологической службы Управления МВД России по Казани, старший лейтенант полиции Айнур Миннуллин. Он рассказал мальчику о работе своего подразделения и подготовке служебных собак для органов внутренних дел.

Самым трогательным моментом экскурсии стало знакомство Искандера с немецкой овчаркой по кличке Ворон. Мальчик был в восторге от четвероногого помощника полицейских. Ворон, как и подобает служебному псу, безупречно выполнил команды своего наставника, старшего лейтенанта полиции Аделя Садыкова.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

В центре также находилась семимесячная лабрадорша Доротея, которая только начала свой путь в профессию служебно-разыскной собаки. Она радостно резвилась рядом с Искандером.

Кроме того, мальчик посидел в кабине полицейского автомобиля, воспользовался специальным сигнальным устройством и даже примерил жилет кинолога. Эти впечатления позволили ему почувствовать себя настоящим полицейским.

В завершение встречи стражи порядка поздравили Искандера с Новым годом и вручили ему сладкие подарки. Мама мальчика выразила благодарность полицейским за теплую и душевную встречу, организованную для ее сына.