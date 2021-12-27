Полицейские ищут вандалов, разгромивших скульптуру «Су Анасы» на Баумана в Казани

В отдел полиции «Япеева» поступило заявление от Комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани по поводу повреждения скульптуры «Су Анасы» на улице Баумана.

Сейчас скульптура находится на хранении и реставрации. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев случившегося, чтобы найти тех, кто разгромил скульптуру. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о повреждении скульптуры на Баумана и о вопросе ее восстановления.