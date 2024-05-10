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Происшествия 10 мая 2024 16:39

Полицейские ищут участников потасовки в Советском районе Казани

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Накануне в соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как группа молодых людей устроила драку. Как отмечают пользователи, конфликт между мужчинами произошел на проспекте Победы.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Несколько участников инцидента были задержаны и доставлены в отдел полиции.

«В настоящее время полицейские устанавливают личности всех участников конфликта, выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – указали в ведомстве.

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