Полицейские ищут участников потасовки на парковке казанского ТРЦ «Корстон»

Сегодня в соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как группа молодых людей устроила драку. Как отмечают пользователи, конфликт между мужчинами произошел на территории парковки ТРЦ «Корстон».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, в настоящее время полицейские устанавливают участников потасовки. По данному факту инициирована проверка.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе УМВД Казани.