Полицейские ищут участников ночной массовой драки в Нижнекамске

Массовая драка произошла накануне поздно вечером в Нижнекамске напротив одного из жилых домов по улице Рифката Гайнуллина.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в потасовке участвовали порядка десяти человек.

«В настоящее время сотрудники Управления МВД России по Нижнекамскому району проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников конфликта. Заявлений от пострадавших не поступало», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Местные жители сняли на видео, как к месту потасовки подъехали служебные авто полицейских.