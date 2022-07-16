Полицейские ищут участников ночного конфликта у кафе в центре Казани

В соцсетях появилась видео с камеры у одного из кафе на улице Профсоюзная в Казани. На видео видно, как между двумя компаниями произошел конфликт. Молодые люди что-то не поделили и началась драка.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, ночью в отдел полиции «Япеева» поступило сообщение, что рядом с одним из развлекательных заведений по улице Профсоюзная произошел конфликт между молодыми людьми.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. Прибыв на место, участников конфликта полицейские не обнаружили. В настоящее время по данному факту проводится проверка, изучаются видеозаписи, устанавливаются личности участников конфликта», – пояснили в пресс-службе управления.