news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
5 июня 2021  08:44
Полина Шевчук

Полицейские ищут участников массовой драки в Казани

news_top_970_100

В соцсетях появилась информация, что накануне в поселке Юдино произошла массовая драка. Со слов очевидцев известно, что участниками конфликта стали как минимум 20 человек.

Молодые люди приехали к Карьеру на нескольких авто. Местные жители вызвали полицию, однако участники потасовки успели скрыться до приезда правоохранителей.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили факт драки.

«Сейчас полицейские устанавливают участников конфликта и обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе министерства.

#МВД по РТ #массовая драка
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное