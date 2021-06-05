Полицейские ищут участников массовой драки в Казани

В соцсетях появилась информация, что накануне в поселке Юдино произошла массовая драка. Со слов очевидцев известно, что участниками конфликта стали как минимум 20 человек.

Молодые люди приехали к Карьеру на нескольких авто. Местные жители вызвали полицию, однако участники потасовки успели скрыться до приезда правоохранителей.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили факт драки.

«Сейчас полицейские устанавливают участников конфликта и обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе министерства.