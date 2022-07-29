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Ру Тат
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Происшествия
29 июля 2022  16:56
Полина Шевчук

Полицейские ищут похитителя портфеля с документами из авто чиновника

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В отдел полиции «Япеева» обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что из его автомобиля был похищен портфель, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно со слов заявителя, он оставил свой автомобиль на улице Пушкина. Вернувшись, обнаружил, что стекло разбито, а из машины пропал портфель с документами и личными вещами. Стоимость похищенного мужчина оценил в 62 тыс. рублей.

Как стало известно агентству от источника, машина принадлежит чиновнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские ищут причастного к преступлению.

 

#кража #умвд рф по казани
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