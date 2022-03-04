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Ру Тат
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Происшествия
4 марта 2022  14:18
Павел Климчак

Полицейские ищут подростков, напавших на кондуктора и водителя маршрутки в Челнах

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В социальных сетях появилось видео, на котором несколько подростков подрались с кондуктором челнинской маршрутки. Ролик начинается с того, что двое молодых людей вылезают из окна маршрутки на улицу, после чего открывают двери и начинают драку.

Как пишет автор публикации, подростки также напали и на водителя маршрутки. После того, как все молодые люди выбежали на улицу – они сбежали.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку после случившегося. В данный момент они устанавливают личности подростков.

#подростки #Набережные Челны
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