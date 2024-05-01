Полицейские ищут парней, устроивших массовую драку на Дубравной в Казани

В Казани группа молодых людей в медицинских масках напала на улице Дубравная на прохожих.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях накануне и привлекло внимание полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, в данный момент полицейские устанавливают участников драки. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.