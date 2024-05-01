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Полицейские ищут парней, устроивших массовую драку на Дубравной в Казани
В Казани группа молодых людей в медицинских масках напала на улице Дубравная на прохожих.
Соответствующее видео появилось в социальных сетях накануне и привлекло внимание полиции.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, в данный момент полицейские устанавливают участников драки. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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