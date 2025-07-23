Полицейские ищут парней, избивших юношу около одного из домов на Габишева в Казани

В социальных сетях появилось видео, на котором толпа ребят набросилась на парня около одного из домов на улице Габишева в Казани.

На кадрах видно, что его начали бить прямо на дороге.

Помог юноше пассажир случайного авто, который, увидев драку, вышел из машины и разогнал нападавших.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, один из очевидцев потасовки обратился в полицию.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.