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Происшествия 23 июля 2025 09:38

Полицейские ищут парней, избивших юношу около одного из домов на Габишева в Казани

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В социальных сетях появилось видео, на котором толпа ребят набросилась на парня около одного из домов на улице Габишева в Казани.

На кадрах видно, что его начали бить прямо на дороге.

Помог юноше пассажир случайного авто, который, увидев драку, вышел из машины и разогнал нападавших.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, один из очевидцев потасовки обратился в полицию.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

#массовая драка
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