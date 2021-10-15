Полицейские устанавливают организаторов подпольного казино в жилом доме в Казани

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани установили, что в одном из жилых домов города на первом этаже был организован незаконный игровой салон, который был оборудован всем необходимым для проведения азартных игр. Подпольное казино проработало около трех недель.

Оперативники изъяли 16 игровых компьютеров, один компьютер администратора, Wi-Fi роутер и деньги. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к организации подпольного казино.