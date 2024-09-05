Полицейские ищут мужчину, который стрелял во дворе одной из казанских многоэтажек

В Казани полицейские ищут мужчину, который во дворе одного из домов на Дубравной произвел выстрелы из предмета, похожего на оружие. Об этом «Татар-информу» сообщили в УМВД Казани.

«Сотрудники полиции изучают видеозапись и устанавливают лицо причастное к происшествию», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

UPD (10.42). Выяснилось, что выстрелы были произведены из оружия.