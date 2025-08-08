Полицейские ищут казанца, устроившего драку с соседом из-за замечания о громкой музыке

Накануне в социальных сетях появилось видео конфликта между жителями одного из домов на улице Чистопольской в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, полицейские начали проверку по факту конфликта в одном из дворов в Ново-Савиновском районе.

Выяснилось, что между двумя мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Причиной стала громкая музыка. Очевидцы писали, что музыку было слышно даже на 12-м этаже и один из соседей решил сделать замечание, но это закончилось для него неприятностями.

Сейчас полицейские ищут нападавшего мужчину.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.