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Руc Тат
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Происшествия 21 июня 2023 15:52

Полицейские ищут детей, которые в Челнах гуляли по мемориальной стене у Вечного огня

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В Челнах полиция пытается установить личность детей, которые гуляли по мемориальной стене.

Недавно в СМИ были опубликованы кадры, как дети забрались на стену, где указаны имена погибших воинов.

По данному факту начали проводить проверку прокуратура и следком.

В УМВД России по Набережным Челнам «Татар-информу» подтвердили, что правоохранители устанавливают личность детей.

#Набережные Челны
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