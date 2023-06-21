Полицейские ищут детей, которые в Челнах гуляли по мемориальной стене у Вечного огня

В Челнах полиция пытается установить личность детей, которые гуляли по мемориальной стене.

Недавно в СМИ были опубликованы кадры, как дети забрались на стену, где указаны имена погибших воинов.

По данному факту начали проводить проверку прокуратура и следком.

В УМВД России по Набережным Челнам «Татар-информу» подтвердили, что правоохранители устанавливают личность детей.