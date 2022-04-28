Полицейские Чистополя накрыли подпольное казино, проработавшее две недели

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Чистопольскому району установили, что в одном из нежилых помещений Чистополя организовано подпольное казино.

Оперативники прикрыли работу незаконного игорного клуба и изъяли 10 компьютеров, столько же картридеров и один сканер. Салону удалось проработать всего две недели, вход в него осуществлялся только по знакомству и по предварительному звонку.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают всех возможных причастных к организации казино, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.