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Происшествия
1 марта 2022  16:32
Павел Климчак

Полицейские Челнов прикрыли подпольное казино в подвале городского спа-салона

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Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Челнам установили, что в подвале одного из спа-салонов города было организовано незаконное подпольное казино. Помещение было оборудовано компьютерами с игровыми платами.

Оперативники ликвидировали незаконную игровую деятельность. Во время осмотра места происшествия были изъяты системные блоки, мониторы, телефоны и деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация азартных игр». Максимальное наказание по этой статье – срок до четырех лет. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

#подпольное казино
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