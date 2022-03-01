Полицейские Челнов прикрыли подпольное казино в подвале городского спа-салона

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Челнам установили, что в подвале одного из спа-салонов города было организовано незаконное подпольное казино. Помещение было оборудовано компьютерами с игровыми платами.

Оперативники ликвидировали незаконную игровую деятельность. Во время осмотра места происшествия были изъяты системные блоки, мониторы, телефоны и деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация азартных игр». Максимальное наказание по этой статье – срок до четырех лет. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.