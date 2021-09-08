Полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану избирательных участков в Татарстане

В Татарстане с 16 сентября сотрудники правоохранительных органов в круглосуточном режиме будут обеспечивать охрану избирательных участков. Ранее сотрудники полиции обеспечивали безопасность на УИКах лишь на протяжении 12 часов. Об этом на пресс-коференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По словам спикера, чтобы обеспечить нужным количеством полицейских избирательные участки, проделан огромный объем работы.

«В некоторых районах нет даже такого количества сотрудников МВД, чтобы обеспечить охрану участков избирательных комиссий, поэтому идут переброски сил и средств в целях обеспечения УИКов охраной. Это огромная ответственность», — подчеркнул Кондратьев.

По его словам, вопрос по сохранности бюллетеней на УИКах волнует сегодня многих избирателей.

«Избирательная система своевременно отреагировала на запрос общества и предлагает нововведение, которое станет дополнительной гарантией к открытости и легитимности выборов, доверии избирателей к этой процедуре», — отметил Кондратьев.

С 17 по 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Также в Татарстане в отдельных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ, довыборы депутатов органов местного самоуправления.