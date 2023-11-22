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Полгода в тюрьме проведет казанец за подделку водительских прав
Прокуратура Кировского района города Казани поддержала гособвинение по делу в отношении 50-летнего мужчины. Суд признал его виновным в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В начале февраля на Горьковском шоссе мужчину остановили автоинспекторы. Во время проверки документов мужчина предъявил стражам порядка поддельное водительское удостоверение, которое в дальнейшем было изъято.
Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.
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