Полгода «строгача» получил татарстанец за 660 тыс. рублей долга по алиментам

В Заинске вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей, рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как было установлено в суде, мужчина должен был платить алименты маленькой дочке. Однако с ноября 2021 по март 2022 он материальной помощи ребенку не оказывал. Стоит отметить, что татарстанец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Общий долг нерадивого отца превысил 660 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

