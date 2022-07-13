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Ру Тат
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Происшествия
13 июля 2022  16:54
Полина Шевчук

Полгода «строгача» получил татарстанец за 660 тыс. рублей долга по алиментам

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В Заинске вынесен приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей, рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Как было установлено в суде, мужчина должен был платить алименты маленькой дочке. Однако с ноября 2021 по март 2022 он материальной помощи ребенку не оказывал. Стоит отметить, что татарстанец уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов.

Общий долг нерадивого отца превысил 660 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.
 

 

#алименты #долги по алиментам #Прокуратура РТ
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