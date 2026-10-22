Полгода спустя: чем живет казанский ЦУМ и какие перемены его ждут

За первые полгода казанский ЦУМ стал местом проведения международных встреч, а его резиденты начали получать заказы из других регионов. Как развивается центр, какие возможности открылись для мастеров и что планируют сделать в ближайшие месяцы – в материале «Татар-информа».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Полгода за чашкой чая

Вместо привычной пресс-конференции с рядами стульев в Центре уникального мастерства устроили чаепитие. На столах – керамические пиалы, скатерти, угощения. Все это дело рук резидентов центра: посуду изготовили местные керамисты, текстиль – мастера, работающие с тканями, а татарскую национальную выпечку приготовили в ресторане «Гусь».

Поводом для встречи с журналистами стали первые шесть месяцев работы обновленного ЦУМа. Организаторы решили, что в такой обстановке можно не только обсудить результаты, но и поближе познакомиться с людьми, ради которых создавалось это пространство.

Идея превратить бывший Центральный универмаг в пространство для ремесленников принадлежит Раису Татарстана Рустаму Минниханову. На создание подобного центра его вдохновила поездка в азербайджанский поселок Лагич, известный своими ремесленными традициями. В марте 2023 года Минниханов предложил выкупить здание ЦУМа и разместить там мастерские татарстанских умельцев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Причем речь шла не просто о торговых рядах с сувенирами – ЦУМ задумывался как своего рода индустриальный парк для мастеров, где они смогут создавать изделия, продавать их, обмениваться опытом и передавать знания новым поколениям.

За первые шесть месяцев обновленный ЦУМ посетили более 600 тыс. человек, из которых свыше 100 тыс. стали участниками различных мероприятий. Еще около 10 тыс. гостей побывали на мастер-классах. Такие цифры привел генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий РТ» Ранко Тепавчевич.

Сегодня в исторической части здания работают 68 резидентов. Здесь можно не только приобрести украшения, одежду, керамику и предметы интерьера, но и увидеть процесс их создания. Для посетителей регулярно проводят мастер-классы, а сами ремесленники получили возможность работать в оборудованных помещениях и развивать собственные бренды.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Гостиная Татарстана» и заказы из других регионов

Ранко Тепавчевич рассказал, что ЦУМ постепенно становится не только местом работы ремесленников, но и площадкой для крупных культурных и деловых событий. Например, недавно здесь прошел Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ», а в мастерские регулярно приезжают делегации из других регионов и стран.

«Миссия ЦУМа – стать своеобразной гостиной Республики Татарстан», – подчеркнул Тепавчевич.

При этом он считает, что деятельность центра не должна ограничиваться исключительно татарской культурой. Сам Тепавчевич приехал в Казань из Сербии в 2009 году и уверен, что сильная национальная идентичность республики позволяет ей быть открытой для культурного обмена.

«Не надо сужать наш круг, надо его расширять», – отметил он.

Так, уже 4 ноября в центре планируют открыть павильон «Маленькая Якутия». На днях ЦУМ посетили представители Ингушетии, с которыми обсуждались взаимные визиты и обмен опытом. Кроме того, в рамках проекта «Культурная столица» здесь вскоре смогут представить свои традиции и ремесла представители 45 районов Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Интерес к изделиям резидентов проявляют и за пределами республики. Мастера уже получают заказы от федеральных заказчиков, а в самом центре обсуждают возможности выхода на международные рынки. При этом конкретные направления и механизмы зарубежных продаж пока прорабатываются.

Качество работ татарстанских мастеров высоко оценили представители Государственного Эрмитажа, также посетившие ЦУМ. Как уточнили в PR-службе центра, заместитель генерального директора музея отметила, что некоторые изделия соответствуют музейному уровню. Здесь стоит отметить, что работы каждого мастера, прежде чем представить посетителям, рассматривает художественно-экспертный совет. На одном из последних заседаний было представлено около 430 изделий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На электромобиле до Болгара, а в аэропорту – за сувениром

Среди планов, о которых рассказал Тепавчевич, – запуск каршеринга электромобилей, в том числе татарстанского бренда «Атом». Предполагается, что туристы смогут арендовать машину на парковке ЦУМа и отправиться не только по Казани, но и в другие города республики. В числе возможных направлений – Болгар, Свияжск и Нижнекамск.

На парковке центра уже есть зарядная станция. Теперь организаторы обсуждают с партнерами развитие зарядной инфраструктуры и возможность связать будущий сервис с казанским аэропортом.

«Прорабатываем вопрос интеграции с аэропортом, чтобы люди могли сразу по подписке или заказу забронировать машину, доехать от аэропорта до ЦУМа, здесь [машину] оставить. ЦУМ будет хабом для туристов», – отметил руководитель центра.

Сроки запуска каршеринга пока не определены.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В новом терминале аэропорта также планируют открыть представительство ЦУМа с изделиями татарстанских ремесленников. Кроме того, обсуждается проведение мастер-классов для пассажиров. По задумке, во время ожидания рейса путешественники смогут познакомиться с местными ремеслами и своими руками изготовить сувенир. Формат занятий, их стоимость и сроки запуска еще предстоит согласовать.

До конца года в ЦУМе планируют провести около 60 мероприятий. В ноябре ожидаются три крупных события, посвященных моде, в том числе Volga Fashion. На 6 ноября запланирован необычный киноконцерт: фильм «Броненосец Потемкин» покажут под живое сопровождение оркестра.

К Новому году готовят программы для дошкольников и школьников. При этом сотрудничество со школами уже не ограничивается экскурсиями и мастер-классами: ЦУМ принимает заявки на проведение выпускных в 2027 году. Некоторые образовательные учреждения бронируют пространство на июнь. Также совместно с АО «ТАТМЕДИА» запланированы концерты с участием детского ансамбля «Салаватиклар».

Еще один проект, который готовится к скорому запуску, – Центр профессий «ОСТА». По словам Тепавчевича, он должен открыться уже через пару недель после пресс-конференции, то есть ориентировочно в начале ноября. Пространство займет около 3 тыс. кв. метров. Здесь школьники смогут познакомиться с различными профессиями, пройти профориентационные мероприятия и узнать больше о поступлении в колледжи. Ожидается, что ежегодно центр будут посещать около 35 тыс. учащихся со всего Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарские сказки на ткани и украшения из латуни

О том, что изменилось за полгода работы ЦУМа, рассказали и сами мастера. Основательница текстильной мастерской «Урманай» Лилия Гараева придумывает авторские татарские сказки, рисует к ним иллюстрации, а затем переносит изображения на ткань. Так появляются платки, одежда и аксессуары, у каждого из которых есть своя история.

Вдохновение для сказок Лилия часто находит во сне. Она призналась, что любит писать по ночам, а иногда просыпается после особенно красочного сновидения, чтобы сразу записать сюжет. До создания собственного бренда Гараева более 16 лет работала графическим дизайнером. Однажды, находясь в декрете, она решила, что хочет заниматься собственным творчеством – так появился «Урманай», которому сейчас уже шесть лет.

За полгода в ЦУМе Лилии пришлось освоить новую для себя роль – руководителя команды. Прежде она практически все делала сама: рисовала, шила, создавала украшения и встречала покупателей. Теперь в мастерской работают продавцы, а коллекции она отшивает вместе с подругой.

«Когда ты работаешь одна, ты не можешь доверить свою работу, свое детище кому-то. Думаешь: они же не так продадут, не так сошьют, как ты хочешь. Но мне все-таки удалось собрать хорошую команду. У меня отличные девочки, которые до такой степени влюбились в мое творчество, что прямо каждую сказку рассказывают нашим гостям», – поделилась Гараева.

Расширился и ассортимент бренда. Если раньше основой были платки и аксессуары, то теперь покупательницы могут собрать полноценный образ – от платья и сумки до головного убора и украшений. Появилась и верхняя одежда, в том числе бархатные и велюровые бомберы.

О переменах в работе рассказал и Фарид Шаймухаметов, мастер ювелирного ателье «КĀЙА». Он создает необычные украшения с выразительными формами и натуральными камнями. Раньше изделия мастера были представлены преимущественно на площадке в Казанском Кремле.

«Здесь, в ЦУМе, у меня появился шоурум именно для ювелирных украшений, где я могу достойно их презентовать. Мне нравится, что сюда приходят люди, которые ценят мои работы. Однажды их даже сравнили с итальянской бижутерией», – рассказал Шаймухаметов.

Мастер отметил, что у него уже появились идеи совместных изделий с соседями по ЦУМу. Сейчас Фарид обсуждает сотрудничество с керамической мастерской: авторы хотят объединить керамику и латунь. Пока проект существует в виде набросков, но мастера рассчитывают вскоре воплотить его в жизнь.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пуховые платки и «инклюзивная» керамика

Для Альбины Мухамедьяровой, основательницы мастерской «Пуховая нежность», переезд в ЦУМ стал возможностью объединить работу мастериц в одном пространстве. Раньше пуховые изделия вязали дома, а теперь посетители могут наблюдать за процессом их создания – от прядения нити до готового платка – и даже попробовать прясть самостоятельно.

«Нам часто говорят: «Вы окунули нас в наше детство! Мы видели, как наши бабушки, наши мамы это делали», – поделилась Альбина.

По ее словам, после таких занятий гости начинают иначе воспринимать ручной труд. То, что поначалу кажется простым, на деле требует времени, терпения и мастерства. За полгода интерес к работе проявили и потенциальные сотрудницы: около десяти вязальщиц выразили желание сотрудничать с брендом.

Поступают в мастерскую и необычные заказы. Например, одна из посетительниц попросила связать жакет по образцу, который увидела во французской моде. Сейчас мастера разрабатывают модель и не исключают, что впоследствии она войдет в постоянный ассортимент. К семейному делу постепенно приобщается и десятилетний сын Альбины – он уже пробует чесать и прясть пух.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лилия Сафуанова и Снежана Хайруллина создают авторскую посуду, предметы интерьера и сувениры, в которых элементы татарского культурного наследия сочетаются с современными формами – их совместный проект называется «Лойя».

Керамисты участвуют и в инклюзивных программах, помогая людям с особенностями здоровья попробовать себя в творчестве. Один из примеров – совместная работа с незрячим гончаром Ильгизаром Хамидуллиным. Он изготовил формы ваз, а мастера расписали и декорировали их.

Познакомиться с работой мастеров можно не только во время посещения мастерских. По всем 18 ремесленным направлениям ЦУМа проводят мастер-классы для детей и взрослых. Расписание занятий и информацию о записи можно найти на официальном сайте центра, в его сообществах в социальных сетях или узнать в информационном центре.