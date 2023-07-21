Полгода лишения свободы условно дали алиментщику из Казани за долг в 1 млн рублей

В Казани за долг по алиментам осудили 36-летнего местного жителя, сообщили в прес-службе прокуратуры РТ.

В суде было установлено, что с 2012 года мужчина должен был выплачивать средства на содержание ребенка, но с декабря 2022 года он перестал оказывать материальную помощь сыну. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Его долг составил 1 млн рублей.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.