Полгода исправительных работ дали татарстанцу за долг по алиментам в 400 тысяч рублей

В Азнакаево 37-летнего местного жителя осудили по уголовному делу о неуплате алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По информации ведомства, мужчина, уже однажды привлеченный к административной ответственности, более года не оказывал материальную помощь несовершеннолетним детям. В итоге сумма его долга превысила 400 тысяч рублей.

Свою вину алиментщик полностью признал. Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ, 10% его заработка будет удерживаться в доход государства.