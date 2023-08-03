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Полгода исправительных работ дали татарстанцу за долг по алиментам в 400 тысяч рублей
В Азнакаево 37-летнего местного жителя осудили по уголовному делу о неуплате алиментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По информации ведомства, мужчина, уже однажды привлеченный к административной ответственности, более года не оказывал материальную помощь несовершеннолетним детям. В итоге сумма его долга превысила 400 тысяч рублей.
Свою вину алиментщик полностью признал. Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ, 10% его заработка будет удерживаться в доход государства.
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